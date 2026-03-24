Не выходит без палочки: как сейчас выглядит Алла Пугачева

Примадонна предпочитает стареть стильно.

Алла Пугачева сейчас - свежее фото Аллы Пугачевой появилось в Сети

Пока СМИ страны-оккупанта сочиняют бессмыслицы об Алле Пугачевой, которая вместе с мужем отказалась поддерживать войну в Украине, певица живет свою лучшую жизнь, окруженная семьей и друзьями.

Недавно Примадонна появилась на вечеринке по случаю Дня рождения подруги. Она состоялась в Лимасоле, на Кипре, где находится одно из ее постоянных мест проживания. В своем блоге в Instagram Пугачева показала фото с именинницей.

В кадре 76-летняя звезда позирует в кокетливом беретике, черном полушубке и в белой юбке миди с черным орнаментом. Стоит отметить, что последнее время Алла Пугачева передвигается при помощи трости. Ее она превратила в стильный аксессуар, который хорошо вписался в образ.

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

