"Неправильно, неактуально": Позитив высказался про иностранное творчество Каменских

Алексей Завгородний прокомментировал работу NK за рубежом.

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Позитив рассказал, что думает про нынешнее творчество Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/positiff

Уже несколько лет украинская певица Настя Каменских активно работает над развитием своего творчества в странах Латинской Америки. Во время полномасштабной войны в Украине артистка решила больше времени уделять этой части своей карьеры - чаще выпускает испаноязычные песни и треки на английском языке и все реже приезжает в Украину.

Некоторым украинским коллегам знаменитости такой подход NK кажется не совсем уместным в условиях войны. К ним принадлежит и Позитив (Алексей Завгородний) - певец и бывший друг мужа Каменских, музыкального продюсера Потапа.

В своем недавнем интервью он отметил, что активную работу Насти на иностранную аудиторию он считает неактуальной. "Могу сказать только лично, и это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально, как она это делает. Это только мое мнение", - говорит Позитив.

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При этом артист отмечает, что использовать свою популярность за рубежом на благо Украины - важно и нужно. Тем не менее украинский слушатель должен в любом случае быть сейчас в приоритете.

"Я думаю, что сейчас главная миссия украинских артистов - это быть здесь и работать для своей аудитории. И это правильно - стараться расширять свою аудиторию. Главное - знать английский язык. Например, если говорить о Евровидении, то это действительно важно. Раньше, когда только было телевидение, не было интернета, как раз был шанс артисту из другой страны показать себя в Европе и на весь мир", - размышляет Завгородний.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Кто такая Настя Каменских / инфографика: Главред

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