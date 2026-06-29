"Непростой период": жена беглеца Ямы сделала признание о жизни в США

Вы узнаете:
- Где живет Влад Яма с женой
- Что рассказала Лилия Яма
Жена некогда популярного украинского хореографа Влада Ямы внезапно сделала признание в Instagram об их жизни в США. После начала полномасштабного вторжения Лилия Яма вместе с супругом перебралась за океан.
Жизнь за границей не стала для пары беззаботным раем. После завершения телевизионной карьеры Владу Яме пришлось радикально сменить род деятельности. Сейчас хореограф занимается диджеингом и ведет частные мероприятия. Также Яма проводит танцевальные мастер-классы. Лилия Яма поддерживает супруга и работает его менеджером.
Несмотря на то, что знаменитость строит новую жизнь вдали от Украины, его до сих пор не покидает ностальгия по успешной карьере на родине. Яма часто выкладывает в соцсети фотографии с различных украинских шоу, вспоминая былые времена.
Сейчас же Лилия Яма призналась, что переживает непростой период. В своем Instagram жена хореографа сообщила, что ей приходится преодолевать трудности.
"Сейчас непростой период моей жизни. Но я знаю - я обязательно справлюсь", - заявила Лилия.
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О персоне: Влад Яма
Владислав Яма - украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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