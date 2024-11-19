Одержимы: у Чарльза и Камиллы есть общее хобби, которое сблизило их

Близкий источник рассказал, что Чарльз и Камилла настоящие азартные соперники.

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Король Чарльз и королева Камилла былые охотники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Вы узнаете:

Чем одержимы Чарльз и Камилла

Что делают с находкой

Король Чарльз и королева Камилла имеют общее хобби, которое сблизило их на протяжении многих лет — охота на грибы.

Том Паркер Боулз, британский ресторанный критик и пасынок монарха, рассказал в своей новой книге "Кулинария и корона", что пара "сильно соревнуется" за свою добычу. Он отметил, что лесные грибы "являются для пары чем-то вроде одержимости", и они часто пытаются перехитрить друг друга.

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"Они называют это "тихой охотой", — объяснил Паркер Боулз Fox News Digital. "В Италии и во многих местах по всему миру урожай лесных грибов просто потрясающий. В Шотландии, в начале осени, вы получаете самые удивительные грибы. Вы получаете эти прекрасные, красивые, мясистые грибы. Вы получаете лисички, которые ярко-желтые и пахнут как абрикосы — они просто очень вкусные".

"Лесные грибы — это своего рода одержимость, поскольку Карл III и королева Камилла очень сильно соревнуются за свою добычу".— Том Паркер Боулз, автор книги "Кулинария и корона".

"И мы отправляемся на поиски", — поделился 49-летний мужчина. "Король — великий миколог, или эксперт по грибам. Так что они идут со своими корзинками по отдельности, и они довольно конкурируют... они оба очень хороши. И, конечно, их всегда относят прямо на кухню, и мы едим их с пастой", - рассказывает он.

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