"Она почти парализована": что произошло со звездой "Коли ми вдома" и "За двома зайцями"

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Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига в начале 2022 году перенесла операцию по стентированию аорты. Позже ей вновь пришлось лечь под нож хирурга - на этот раз из-за проблем в поясничном отделе позвоночника.
Долгое время состояние Татьяны Леонардовны было удовлетворительным, однако в апреле 2025 года, после Пасхи, ухудшилось. Об этом рассказала дочь актрисы Анастасия Савицкая-Шелига в социальных сетях.
"Решила сообщить, потому что ей звонят подруги, друзья. А она в таком состоянии, что не имеет возможности ответить на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду", - призналась позже Анастасия в в комментарии для Oboz.
Она также раскрыла обстоятельства ухудшения состояния Шелиги, которая сейчас прикована к кровати. После празднования Пасхи с семьей у Татьяны Леонардовны появилась адская боль в спине - именно там, где три года назад ей сделали операцию.
"У нее начались ужасные боли в спине – именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднимается", - рассказывает Савицкая-Шелига.
Дочь ухаживает за артисткой своими силами - днем ей помогают дочери, ночью она остается с мамой одна. Анастасия отмечает, что постоянно остается на связи с лечащими врачами, которые предоставляют все возможное в ситуации Татьяны Леонардовны лечение. Однако сейчас у семьи актрисы остро возник вопрос безопасности и комфорта.
"Мама лежит на полу на матрасе, который я принесла из своей квартиры. Во-первых, я не могу ее поднять – она почти парализована. Однако если бы и смогла это сделать, то с дивана она может скатиться. Собственно, так уже случилось однажды, когда я была на работе. Потом, вероятно, пыталась подняться – и упала. Сейчас думаю о функциональной кровати для тяжелобольных и противопролежневом матрасе", - поделилась дочь Татьяны Шелиги.
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Кто такая Татьяна Шелига?
Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.
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