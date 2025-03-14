После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

Кратко:
- Дмитрий Комаров подтвердил, что разводится с Александрой Кучеренко
- Ведущая дала свой комментарий про ситуацию с бывшим мужем
Украинский журналист, путешественник и создатель проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров после двух месяцев слухов и домыслов в прессе подтвердил, что находится в процессе развода с ведущей и моделью Александрой Кучеренко. Пара была в браке чуть больше 5 лет.
Комаров опубликовал в социальных сетях большой пост, в котором рассказал, что он и его уже бывшая избранница расходятся мирно, и рассчитывают остаться близкими друзьями. Также он отметил, что причиной разрыва не была неверность кого-либо из партнеров, просто их история дошла до логического завершения.
Следом за Дмитрием слово взяла Александра Кучеренко. Он поддержала высказывания бывшего мужа, и отметила, что это - их первый и последний комментарий о разводе. Также ведущая акцентировала внимание на том, что разглашать подробности расставания ни она, ни Комаров не намерены.
Позже Кучеренко опубликовала в Instagram свое свежее фото с подписью: "Благодарю за все ваши сообщения, но все ок. И будет весна".
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман. В мае 2019 года пара поженилась. Кучеренко и Комаров венчались в храме Иерусалима, а медовый месяц провели на Мальдивах. О том, что они официально вместе и стали мужем и женой пара сообщила лишь в июне 2019 года.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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