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После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

Анна Подгорная
14 марта 2025, 12:48
1673
Дмитрий Комаров сделал официальное заявление на фоне слухов о расставании с женой.
Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Александра Кучеренко прокомментировала развод с Дмитрием Комаровым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/miss.aakucherenko

Кратко:

  • Дмитрий Комаров подтвердил, что разводится с Александрой Кучеренко
  • Ведущая дала свой комментарий про ситуацию с бывшим мужем

Украинский журналист, путешественник и создатель проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров после двух месяцев слухов и домыслов в прессе подтвердил, что находится в процессе развода с ведущей и моделью Александрой Кучеренко. Пара была в браке чуть больше 5 лет.

Комаров опубликовал в социальных сетях большой пост, в котором рассказал, что он и его уже бывшая избранница расходятся мирно, и рассчитывают остаться близкими друзьями. Также он отметил, что причиной разрыва не была неверность кого-либо из партнеров, просто их история дошла до логического завершения.

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Следом за Дмитрием слово взяла Александра Кучеренко. Он поддержала высказывания бывшего мужа, и отметила, что это - их первый и последний комментарий о разводе. Также ведущая акцентировала внимание на том, что разглашать подробности расставания ни она, ни Комаров не намерены.

Позже Кучеренко опубликовала в Instagram свое свежее фото с подписью: "Благодарю за все ваши сообщения, но все ок. И будет весна".

Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Александра Кучеренко прокомментировала развод с Дмитрием Комаровым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман. В мае 2019 года пара поженилась. Кучеренко и Комаров венчались в храме Иерусалима, а медовый месяц провели на Мальдивах. О том, что они официально вместе и стали мужем и женой пара сообщила лишь в июне 2019 года.

Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
Свадьба Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко / facebook.com/miss.aakucherenko

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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