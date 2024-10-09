Предательницу Лолиту снова "отменяют".

https://glavred.info/starnews/posle-togo-incidenta-okkupanty-sorvali-koncert-predatelnice-lolite-i-zatravili-ee-10603658.html Ссылка скопирована

Лолите отменили концерт/ коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, но живет в РФ и поддерживает вторжение страны-террориста в Украину, уже долгое время страдает после посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. И даже сейчас предательнице продолжают отменять концерты

Как сообщают пропагандистские росСМИ, семьи оккупантов, которые убивают ни в чем не винных украинцев, потребовали запретить концерт певицы Лолиты в подмосковном Раменском.

видео дня

"Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" в Раменском 17 октября. Мероприятие отменили на фоне череды обращений активистов. По словам общественников, прошлогодний облик артистки, которая появилась на "голой" вечеринке в ночь с 20 на 21 декабря, противоречит установленным нормам морали. Заявители сочли невозможным концерт певицы после того инцидента. Активисты напомнили, что согласно законопроекту, внесенному в Госдуму в июне 2024 года, артистам запрещается совершать подобные поступки", - сообщили пропагандисты.

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред