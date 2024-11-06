Позитив собрался на партнерские роды и прокомментировал пол первенца

Алексей Завгородний раскрыл детали, как вместе с супругой готовится к появлению малыша.

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Позитив впервые станет отцом - Позитив раскрыл подробности про будущего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

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Знают ли Завгородний и Сахневич пол ребенка

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, ожидают первенца - об этом они объявили трогательно фотосессией, на которой женщина предстала уже на последних сроках беременности. По словам артиста, решение завести ребенка в их паре пришло к ним так же естественно, как и ранее решение про женитьбу.

В этом Позитив признался в интервью для Униан. О том, что он скоро станет отцом, певец узнал во время гастролей в Одессе - Юлия сообщила ему радостную новость по видеосвязи. "Как можно описать первые эмоции, кроме слез и невероятной радости? Это был действительно уникальный момент, который невозможно сравнить с чем-то другим. И сейчас мы супер наслаждаемся этим состоянием и периодом", - говорит он.

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Также Загвородний готовится присутствовать с женой при родах. Он убежден, что должен пройти этот важный этап в их семейной жизни вместе с любимой.

"Отношусь очень хорошо, мы с Юлей планируем рожать вместе. Для нас важно быть рядом друг с другом в такой важный момент, ведь это большое событие для нашей семьи, и, конечно, я хочу быть там, чтобы поддержать ее и пройти этот этап вместе", - поделился Позитив.

Пара уже знает пол будущего ребенка, и провела гендер-пати в кругу самых близких людей. Однако публично сообщает его пока не планирует - ждет подходящего времени.

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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