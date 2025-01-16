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Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

Анна Подгорная
16 января 2025, 00:10
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Димопулос рассказала о плохом самочувствии.
Санта Димопулос
Санта Димопулос новости - Санта Димопулос легла под капельницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

  • Селебрити показала себя под капельницами
  • Димопулос рассказала, что с ней произошло

Бизнесвумен и светская львица Санта Димполулос редко жалуется поклонникам на что-либо - она привыкла транслировать в социальных сетях лишь гармонию и умиротворение. Однако и в это идеальной картине порой происходят сбои.

Недавно Санте пришлось лечь под капельницы. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

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Она не стала заигрывать с вниманием подписчиков и сразу объяснила, что с ней произошло. Зимний сезон простуд добрался и до Дубая, где в последнее время обитает Димопулос: проснувшись с утра, она почувствовала, что заболевает.

Санта не стала ждать развития симптомов и сразу обратилась за помощью. Капельницы, которые могли видеть подписчики, были наполнены витаминными растворами для поддержания организма, рассказала светская львица.

Санта Димопулос
Санта Димопулос новости - Санта Димопулос легла под капельницы / instagram.com/santadimopulos

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Ранее Главред рассказывал, что журналист и путешественник Дмитрий Комаров засветился с журналисткой на фоне слухов о разводе с моделью и ведущей Александрой Кучеренко.

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Чем прославилась Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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