Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

Кратко:
- Селебрити показала себя под капельницами
- Димопулос рассказала, что с ней произошло
Бизнесвумен и светская львица Санта Димполулос редко жалуется поклонникам на что-либо - она привыкла транслировать в социальных сетях лишь гармонию и умиротворение. Однако и в это идеальной картине порой происходят сбои.
Недавно Санте пришлось лечь под капельницы. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Она не стала заигрывать с вниманием подписчиков и сразу объяснила, что с ней произошло. Зимний сезон простуд добрался и до Дубая, где в последнее время обитает Димопулос: проснувшись с утра, она почувствовала, что заболевает.
Санта не стала ждать развития симптомов и сразу обратилась за помощью. Капельницы, которые могли видеть подписчики, были наполнены витаминными растворами для поддержания организма, рассказала светская львица.
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Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
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