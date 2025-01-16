Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

Димопулос рассказала о плохом самочувствии.

https://glavred.info/starnews/santa-dimopulos-okazalas-pod-kapelnicami-chto-s-ney-sluchilos-10631021.html Ссылка скопирована

Санта Димопулос новости - Санта Димопулос легла под капельницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

Селебрити показала себя под капельницами

Димопулос рассказала, что с ней произошло

Бизнесвумен и светская львица Санта Димполулос редко жалуется поклонникам на что-либо - она привыкла транслировать в социальных сетях лишь гармонию и умиротворение. Однако и в это идеальной картине порой происходят сбои.

Недавно Санте пришлось лечь под капельницы. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

видео дня

Она не стала заигрывать с вниманием подписчиков и сразу объяснила, что с ней произошло. Зимний сезон простуд добрался и до Дубая, где в последнее время обитает Димопулос: проснувшись с утра, она почувствовала, что заболевает.

Санта не стала ждать развития симптомов и сразу обратилась за помощью. Капельницы, которые могли видеть подписчики, были наполнены витаминными растворами для поддержания организма, рассказала светская львица.

Санта Димопулос новости - Санта Димопулос легла под капельницы / instagram.com/santadimopulos

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что журналист и путешественник Дмитрий Комаров засветился с журналисткой на фоне слухов о разводе с моделью и ведущей Александрой Кучеренко.

Также украинский шоумен Слава Демин рассказал про свои ухаживания за участницей "Холостяка-13". На пост-шоу ему приглянулась одна из девушек, которую он позже позвал на свидание.

Читайте также:

Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред