Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

Алена Кюпели
18 апреля 2026, 13:55обновлено 18 апреля, 15:25
Российской онколог поделился своим видением ситуации с блогершей Лерчек, которая болеет раком.
Дети Лерчек могут остаться одни

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, может не вылечиться и уйти за считанные недели.

Как пишут российские пропагандисты, по словам российского онколога, сейчас состояние ведущей зависит от того, насколько ответственно Валерия будет подходить к лечению. Она не должна пропускать курсы химиотерапии, иначе появившаяся новая масса раковых клеток сведет на нет эффект от прошлого этапа.

Ранее блогерша Лерчек лишилась своих волос / Скриншот Instagram/ler_chek

"Раковые клетки очень чувствительны к терапии. Яд вводят в организм, и он несколько часов циркулирует в кровотоке, прежде чем распасться. Так как клетка готова постоянно делиться или уже делится, то она берет питание из кровотока, и получает дозу отравляющих веществ. А вот когда деление идет медленное, то спящие клетки на химию не реагируют, погибают только активные и эффект ниже", — говорит онколог.

Он также добавил, что если скорость деления раковых клеток обгоняет действие химиотерапии на организм, то все, по словам специалиста, заканчивается печально. "Счет на недели и сделать часто ничего нельзя", — заключил врач.

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

Сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

Блогерша Лерчек тяжело больна

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

