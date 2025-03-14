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Седокова совершила очередной гадкий поступок

Алена Кюпели
14 марта 2025, 21:50
87
Седокова пытается заработать на смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.
Седокова спела на собственном концерте
Седокова требует гонорар за интервью / Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Кратко:

  • Что выдумала Седакова
  • В чем низость ее поступка

Певица-предательница Анна Седокова, которая месяц назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сделала очередной мерзкий поступок.

По данным российских пропагандистских СМИ, Седокову звали на телевизионные шоу, где бы она рассказала историю жизни и смерти ее бывшего мужа. Сообщается что Седокову приглашал в свое шоу Андрей Малахов и Дмитрий Борисов. Между тем, за участие в данных шоу ушлая Седокова запросила гонорар - 10 млн рублей (около 5 млн гривен).

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Седокова вернулась к нормальной жизни
Седокова вернулась к нормальной жизни / Фото Телеграмм-secretanna

Позже Седокова вышла на связь на своей странице в Instagram и сообщила, что все правда. Вот только, якобы, это ей предложили гонорар за участие в шоу. "А в новостях сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я. Я умею разговаривать лишь языком музыки сейчас. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить", — написала Седокова, которая строит из себя невинного ангела.

Седокова - зарабатывает, как может
Седокова - зарабатывает, как может / Фото Instagram/annasedokova

Позже, эту же историю прокомментировал отец покойного Яниса Тиммы, который знает Седокову не с экрана телевезира, а из реальной жизни. "Бред неполноценной твари", — прокомментировал мужчина.

Янис Тимма
Янис Тимма / Instagram

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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