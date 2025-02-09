"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

Наташа Королева потратит крупную сумму.

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Наташа Королева поможет невестке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Мелисса Фокс

Кратко:

Наташа Королева оплатит операцию Мелиссе

Какую сумму готова потратить предательница

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о войне в родной стране и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, решила помочь свой невестке Мелиссе.

Отметим, недавно девушка уже перенесла операцию на челюсти из-за неправильно расположенных костей черепа, но ей предстоит еще одна.

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Как сообщают российские пропагандисты, предательница Королева не оставит невестку с проблемами и оплатит ей лечение.

Также отмечается, что операция может обойтись певице в более 70 тысяч долларов, а за эти деньги можно купить в Москве квартиру.

"Можно уложиться в пять, но это может дойти и до 10 миллионов. Это дорогостоящее, сложное, высокотехнологичное лечение", — сказал российский хирург Михаил Большаков.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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