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"Там столько всего": Владимир Дантес рассказал о знакомстве с Виктором Ющенко

Элина Чигис
29 ноября 2024, 11:53
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Виктор Ющенко все решения принимает вместе с семьей.
Владимир Дантес, Виктор Ющенко
Владимир Дантес рассказал о Викторе Ющенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес, facebook.com, Виктор Ющенко

Кратко:

  • Владимир Дантес познакомился с Виктором Ющенко
  • Певец в восторге от способа жизни политика

Украинский популярный певец Владимир Дантес рассказал, какой третий президент Украины Виктор Ющенко в жизни.

В подкасте "СучЦукрМуз" певец поделился, что его удивило, когда он вместе с группой Badstreet boys записывали благотворительный клип на песню "Это так" с Ющенко, политик сначала пригласил всех в свой музей.

"Мы переставляли там кувшины, но он был очень смешон. Он, человек у которого там столько всего, а он сидит и говорит: "Я утром встаю и иду кормить уток. Потому что я наедине". И я прямо его понимаю. Он важный человек, он до сих пор очень многое делает для пленных", – рассказал Дантес.

А наиболее удивило Владимира то, что перед записью клипа политик советовался со своей семьей.

"Очень важно было мнение семьи. Дочери, жены – они дали добро. И это опять меня сильно подкупило. Ты можешь быть президентом страны, ты можешь все, но ты все рано идешь совещаться с семьей. Это очень классно, по-человечески", – отметил певец.

Смотрите видео интервью Владимира Дантеса:

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой. Пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.

А также Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу "Я люблю Украину". Еще Ксения ушла и с телеканала "Мы Украина+", там она вела утреннее шоу "Просыпайся" в паре с Юрием Ткачем.

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Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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