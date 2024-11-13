"У нее пропитое лицо": у предательницы Лолиты начались новые проблемы

У Лолиты продолжается полоса неудач.

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Лолита Милявская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

На Лолиту написали донос

Предательница рассказала, как выглядит эта женщина

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, заявила, что на нее написали донос.

Как сообщила запроданка пропагандистским росСМИ, сделала это "какая-то тетка".

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"На меня какая-то тетка недавно писала. Я посмотрела, а у нее пропитое лицо… А она пишет на меня какой-то донос, требует проверить меня на что-то", - выдала Милявская.

Также певица отметила, что не собирается связываться с женщиной и посоветовала ей обратиться к наркологу.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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