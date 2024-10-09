У звезды популярного американского сериала обнаружили рак

Актриса призналась, что не спроста решила поделиться новостями о своем диагнозе.

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У звезды сериала офис обнаружили рак / Коллаж Главред, фото Instagram/msjennafischer

Актриса и звезда сериала "Офис" - Дженна Фишер рассказала, что проходит лечение рака груди с декабря прошлого года.

Наиболее известная по роли регистратора Пэм Бисли в американской версии "Офиса", Дженна сказала, что "теперь она свободна от рака" после операции и нескольких курсов химио и лучевой терапии.

"Я рада сказать, что чувствую себя прекрасно", — поделилась Дженна на своей странице в Instagram, добавив, что она рассказала о своем лечении, чтобы мотивировать других людей проверять наличие признаков заболевания.

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"Если бы я подождала еще шесть месяцев, все могло бы быть намного хуже", — написала она.

Сирал Офис - о чем он Сериал Офис - американский ситком, созданный на основе одноименного популярного сериала канала BBC, обладатель многочисленных премий "Золотой глобус", "Эмми" и "Peabody Awards", снятый в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса.

Дженна сказала, что рак у нее обнаружили после планового сканирования в октябре 2023 года, которое, по ее словам, она откладывала.

"Увидев, как женщины публикуют фотографии своих визитов на маммографию в Instagram, я решила записаться на свою собственную (на которую я опоздала)", — написала она.

После этого приема, по ее словам, дальнейшие тесты показали, что у нее "трижды положительный рак груди первой стадии".

Дженна сказала, что "к счастью" ее рак обнаружили на ранней стадии, но опухоль была агрессивной, поэтому потребовалось несколько курсов лечения.

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Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.

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