Участника Евровидения 2024 обвинили в сексуальных домогательствах

Технический специалист группы, обвинил Slimane в неподобающем поведении.

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Участник от Франции проходит непростой период / Коллаж Главред, фото Instagram/slimane

Вы узнаете:

Где сейчас находится участник

Кто обвиняет его в домогательствах

Где это случилось

Участник международного конкурса Евровидение 2024 от Франции, певец Slimane в настоящее время находится в центре судебного дела.

По данным издания Parisien, дело касается жалобы на сексуальные домогательства, поданной бывшим членом его технической команды. По данным ряда СМИ, данная жалоба была подана в связи с событиями, которые якобы произошли в декабре 2023 года во время его тура "Амур".

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Заявитель, технический специалист группы, обвинил Slimane в неподобающем поведении и жестах, описав атмосферу напряженности в течение нескольких вечеров тура.

По словам заявителя, Slimane "прижал его к стене" во время вечеринки, организованной за кулисами, и якобы навязал ему "принудительные объятия". Сообщается, что техник отклонил предложение, заявив, что он гетеросексуален и женат.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Пока Slimane публично не ответил на обвинения, и никаких официальных заявлений от его команды сделано не было.

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Отметим, ранее Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

А также alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

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