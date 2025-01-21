Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

Александра Николаенко была со своим мужем.

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Александра Николаенко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_universe/, скрин видео

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Александра Николаенко показалась на инаугурации Трампа

Модель продемонстрировала сдержанный лук

Украинская модель и "Мисс Украина 2001" Александра Николаенко побывала на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Отметим, она замужем за бизнес-партнером Трампа – миллиардером Филом Раффиным.

Судя по трансляции инаугурации, которую вел CNN, стало ясно, что Николаенко с мужем были почетными гостями и находились близко к трибуне.

видео дня

Николаенко показалась в стильном черно-белом наряде в клеточку с жакетом-кейпом, дополнив его широким поясом и кожаными перчатками.

Что интересно, Николаенко с Раффином познакомились благодаря Трампу, который ранее был владельцем конкурса "Мисс Вселенная", а поженились они в 2008 году.

У 89-летнего бизнесмена и 42-летней модели двое детей - сын Ричард Уильям Раффин (2010) и дочь Малена Раффин (2013). Сейчас Александра владеет элитным спа-салоном в отеле Treasure Island Hotel and Casino in Paradise, который принадлежит Раффину.

Смотрите фото, как выглядела Александра Николаенко на инаугурации Трампа:

Александра Николаенко - инаугурация Трампа / фото: скрин t.me/glavredinfo

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Кто такая Александра Николаенко? Александра Николаенко - украинская топ-модель, телеведущая и актриса. Обладательница титулов Мисс Одесса-2001, Мисс Украина - Юг-2001, победительница национального XI конкурса красоты Мисс Украина-2001. Финалистка конкурсов Мисс Мир-2001, Мисс американская мечта-2001, "Мисс туризм интернешнл-2002". Основательница конкурса красоты Мисс Украина - Вселенная.

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