Умер легендарный голливудский актер, который играл королевские роли

Коротко:
- В каком возрасте скончался Тимоти Вест
- Как стало известно о смерти актера
Легендарный Голливудский актер Тимоти Уэст, который был женат на актрисе из сериала "Башни Фолти" Прунелле Скейлс, умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.
По данным The Daily Mail, его дети Джульетта, Сэмюэл и Джозеф Уэст заявили в заявлении, опубликованном его агентом: "После долгой и необычайной жизни на сцене и за ее пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно скончался во сне вчера вечером. Ему было 90 лет".
"В конце Тим был с друзьями и семьей. У него остались жена Прунелла Скейлс, на которой он был женат 61 год, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука. Все мы будем ужасно по нему скучать, - сказано было в заявлении.
Легендарный актер сделал престижную карьеру на сцене, а также, совсем недавно, сыграл главные роли в сериалах "Жители Ист-Энда" и "Улица Коронации".
Прунелла и ее муж Тимоти поженились в 1963 году. Они связали себя узами брака за 12 лет до того, как она сыграла Сибил Фолти в "Башнях Фолти", роль, по которой она наиболее известна.Это срочная новость. Продолжение следует.
Кто такой Тимоти Ланкастер
Тимоти Ланкастер Уэст — английский театральный и киноактер, более 50 лет играющий в кино и на сцене. По данным Википедии, помимо многих классических театральных ролей, он часто появлялся на телевидении, включая роли в сериалах Улица Коронации и Жители Ист-Энда, а также в фильмах "Айрис", "Жанна д’Арк"
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