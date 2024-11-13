Умер легендарный голливудский актер, который играл королевские роли

Артист имеет множество ролей в театре и в кино. Осиротела его жена, с которой он прожил 61 год.

https://glavred.info/starnews/umer-legendarnyy-gollivudskiy-akter-kotoryy-igral-korolevskie-roli-10613921.html Ссылка скопирована

Умер актер Тимоти Вест / Коллаж Главред, фото Википедия

Коротко:

В каком возрасте скончался Тимоти Вест

Как стало известно о смерти актера

Легендарный Голливудский актер Тимоти Уэст, который был женат на актрисе из сериала "Башни Фолти" Прунелле Скейлс, умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.

По данным The Daily Mail, его дети Джульетта, Сэмюэл и Джозеф Уэст заявили в заявлении, опубликованном его агентом: "После долгой и необычайной жизни на сцене и за ее пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно скончался во сне вчера вечером. Ему было 90 лет".

видео дня

"В конце Тим был с друзьями и семьей. У него остались жена Прунелла Скейлс, на которой он был женат 61 год, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука. Все мы будем ужасно по нему скучать, - сказано было в заявлении.

Легендарный актер сделал престижную карьеру на сцене, а также, совсем недавно, сыграл главные роли в сериалах "Жители Ист-Энда" и "Улица Коронации".

Прунелла и ее муж Тимоти поженились в 1963 году. Они связали себя узами брака за 12 лет до того, как она сыграла Сибил Фолти в "Башнях Фолти", роль, по которой она наиболее известна.Это срочная новость. Продолжение следует.

Кто такой Тимоти Ланкастер Тимоти Ланкастер Уэст — английский театральный и киноактер, более 50 лет играющий в кино и на сцене. По данным Википедии, помимо многих классических театральных ролей, он часто появлялся на телевидении, включая роли в сериалах Улица Коронации и Жители Ист-Энда, а также в фильмах "Айрис", "Жанна д’Арк"

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что в июле 2024 года Клинт Иствуд стал вдовцом - умерла Кристина Сандера, с которой он жил в фактическом браке на протяжении последних 10 лет.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред