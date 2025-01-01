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Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

Алена Кюпели
1 января 2025, 13:53
889
31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева.
Умерла актриса фильма
Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит" / Коллаж Главред, фото скриншот

Коротко:

  • От чего умерла актриса Выходцева
  • Когда это произошло

31 декабря, промо в новогоднюю ночь, скончалась российская актриса Инна Выходцева, на счету которой более 160 работ в кино.

Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, актриса скончалась на 91 году жизни и долго болела.

видео дня

"31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева… Инна Николаевна — человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам, поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители", — говорилось в сообщении союза кинематографистов.

Известно, что два года назад актриса уже чуть не умерла трагически. Тогда ее удалось спасти. В последнее время она проживала в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной.

На счету Инны Выходцевой такие проекты, как "Москва слезам не верит", "Земский доктор. Любовь вопреки", "Каменская", "Ландыш серебристый", "Возвращение Мухтара" и многие другие.

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Напомним, актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

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