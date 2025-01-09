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"Уже связалась с банком": Седокова хочет стащить деньги покойного мужа

Элина Чигис
9 января 2025, 14:02
238
Анна Седокова решила нажиться на оставшихся деньгах покойного мужа.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова звонила в банк в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова, Янис Тимма

Вы узнаете:

  • Сестра покойного Яниса Тиммы вышла на связь
  • Она рассказала о желании Седоковой забрать себе деньги спортсмена

Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который недавно покончил жизнь самоубийством, рассказала, что его бывшая жена – российская певица Анна Седокова заявила о своих правах на его счета.

Пропагандистские росСМИ написали, что предательница Украины Седокова никак финансово не помогла при похоронах бывшего мужа, о чем и рассказала его сестра Лелде Жандецка.

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"Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года, деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь, но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей", — отметила Лелде.

Также сестра Тиммы утверждает, что теперь Седокова хочет добраться до заграничных счетов Яниса.

"В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата", — заявила Жандецка.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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