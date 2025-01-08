Вирастюк окончательно развелся со второй женой и высказался про третий брак

С новой возлюбленной Василий Вирастюк уже воспитывает двоих сыновей.

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Василий Вирастюк развелся - Вирастюк раскрыл подробности развода с женой Инной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasylvirastyuk

О чем говорил Вирастюк:

Он официально развелся с женой Инной в декабре

Это могло произойти еще полгода назад, но процесс задержался

Спортсмен прокомментировал возможность брака с новой возлюбленной

Украинский стронгмен и шоумен Василий Вирастюк в 2007 году женился во второй раз - за год до этого погибла его первая жена, и Инна взяла на себя заботу про вдовца и его четырехлетнего сына Адама. В этом союзе появилось еще два мальчика - Олег и Александр.

Брак Василия и Инны продлился 15 лет. В октябре 2022 года спортсмен решил развестись - остыли чувства. Правда, страсти разгорелись в этом союзе с новой силой, но уже во время судебных разбирательств: Инна требовала слишком высоких, по мнению Вирастюка, алиментов, а позже и вовсе просила не удовлетворять прошения о разводе. В мае 2023 года паре дали два месяца для возможного примирения, но и это не сработало - стронгмен настаивал на разрыве.

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Сейчас в комментарии Славе Демину Василий Вирастюк сообщил, что с 18 декабря 2024 года он - официально свободный человек. При этом он отметил, что еще в июне было предварительное решение суда про развод, однако Инна подала еще одну апелляцию, что затянуло процесс.

"Предыдущее решение суда было в начале июня. Я настолько обрадовался, что написал тогда пост, но прочитав этот пост сторона истец была недовольна и подала апелляцию", - рассказал спортсмен.

Василий Вирастюк с бывшей женой Инной и сыновьями Адамом, Олегом и Александром / instagram.com/vasylvirastyuk

К слову, постом в социальных сетях, о котором говорил Василий Вирастюк, оказалось его первое публичное признание, что у него есть новая возлюбленная. Ею оказалась украинская дизайнер Ирина Зинченко.

Первое фото Вирастюка с Ириной Зинченко, которое расстроило Инну / instagram.com/vasylvirastyuk

Пара хранит в секрете, при каких обстоятельствах между ними завязался роман. Известно, что у них есть двое общих детей - Владимир и Ярослав. Ярик (пятый сын стронгмена) появился на свет 6 января 2005 года. Впрочем, счастливый папа убежден, что про брак с Ириной говорить пока рано. "Мы об этом пока не думаем", - отмечает Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк и Ирина Зинченко во второй раз стали родителями в начале января 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasylvirastyuk

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Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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