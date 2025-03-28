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Внучка путиниста Маслякова ошеломила своим видом без макияжа - фото

Элина Чигис
28 марта 2025, 09:47
241
Таисия Маслякова стала выглядеть моложе.
Таисия Маслякова
Таисия Маслякова - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Маслякова

Кратко:

  • Таисия Маслякова вышла на связь в соцсетях
  • Девушка показала, как выглядит сейчас

Внучка российского ведущего Александра Маслякова, который поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину, Таисия Маслякова показала свое лицо без макияжа.

Как сообщают росСМИ, Таисию часто критикуют из-за того, что она использует слишком много косметики и даже подозревали в пластических операциях.

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"Честно говоря, не все в моем окружении видят во мне ту девочку, которой я являюсь на самом деле. Есть люди, которые ко мне относятся предвзято из-за моей фамилии. Люди бывают разные, некоторые очень любят писать плохие вещи. Читать это, конечно, неприятно. Но я стараюсь не переживать", — отвечала на критику Таисия.

Таисия Маслякова поменяла цвет волос
Таисия Маслякова поменяла цвет волос / фото: instagram.com, Таисия Маслякова

Все же внучка путиниста решила показать свое лицо без косметики на странице в соцсетях. Она опубликовала снимок, сделанный в салоне автомобиля.

Таисия Маслякова без макияжа
Таисия Маслякова без макияжа / фото: instagram.com, Таисия Маслякова

Но все же полностью не отказалась от макияжа, использовав тональный крем, румяны и подчеркнула брови. Поклонники отметили, что так девушка выглядит намного моложе и свежее.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье. Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.

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Кто такая Таисия Маслякова?

Таисия - дочь Александра Маслякова-младшего - сына телеведущего-путиниста. Уже с детства она начала проявлять творческие способности. В три года она стала солисткой ансамбля "Непоседы", а в 11 – ведущей детского "КВН".

Какое-то время Таисия не появлялась в медийном пространстве.

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