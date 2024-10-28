Впервые за 6 лет: принц Уильям публично заговорил про принца Гарри

Будущий монарх упомянул мятежного брата в контексте крайне трогательной и поучительной истории.

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Принц Уильям публично упомянул принца Гарри впервые за много лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Благотворительная деятельность - важная часть работы британской королевской семьи. Королевских наследников, принцев Уильяма и Гарри, к этому с детства приучала их мать, принцесса Диана, за активную позицию которой ее в народе называли "Королевой людских сердец".

Урок покойной матери сыновья выучили прилежно. Недавно во время съемок документального фильма "Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью" принц Уильям поделился воспоминаниями о том, как впервые столкнулся с проблемой с бездомностью.

В благотворительную организацию The Passage его и Гарри впервые привела принцесса Диана, когда мальчикам было около 11 и 8 лет соответственно. Уильям признался, что был поражен этим визитом настолько, что навсегда проникся идеей помощи тем, кто в этом нуждается.

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"Моя мама привела меня к The Passage; она взяла нас обоих с Гарри туда. Мне тогда было 11 лет, может, 10. Я никогда раньше не был в подобных местах и немного переживал, чего ожидать. Моя мама делала все, как всегда: успокаивала всех, смеялась и шутила со всеми. Я помню, что тогда я думал: "Ну, если у всех нет дома, они все будут очень грустны". Но было невероятно, насколько счастливым это была среда. Я помню, как мы хорошо разговаривали, играли в шахматы, общались, и именно тогда меня озарило, что есть другие люди, у которых нет такой жизни, как у тебя. Знаете, когда ты совсем маленький, ты просто думаешь, что жизнь – это то, что ты видишь перед собой, и ты даже не представляешь, что можешь заглянуть еще куда-то", - цитирует слова будущего монарха издание Daily Mail.

Также в прессе обсуждают, что в своем трогательном воспоминании принц Уильям впервые за шесть лет публично заговорил про своего мятежного брата Гарри. После его свадьбы с Меган Маркл в 2018 году в БКС начался раскол, причиной которого называют именно герцогиню Сассекскую. Непростые отношения с принцем Гарри привели к тому, что принц Уильям тщательно избегал обсуждения младшего брата в публичном пространстве.

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

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