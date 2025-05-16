Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

Кратко:
- Какую новость сообщила модель
- Кому она сказала "да"
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая совсем недавно встряхнула украинское медиа-сообщество новостью о том, что разводится со своим мужем Дмитрием Комаровым, поделилась отличной новостью.
На своей странице в Instagram, модель и телеведущая написала, что недавно в Париже она подписала эксклюзивный контракт с известным французским агентством, которое представляет интересы Моники Белуччи.
"Сейчас я говорю "да" новым возможностям, что дарит мне жизнь. Но при этом мой фокус, как и всегда, остается на главном - на семье, профессии и Украине. Ведь даже самые яркие софиты Парижа не смогут согреть сердце так, как тепло дома", - пишет знаменитость.
По словам модели, за хорошей обложкой модели стоят годы работы над собой, сотни кастингов и десятки часов на бюджетных съемках. "Это точно не о хобби или о покрасоваться на фотках. Это о безумном труде, которым можно себя обеспечивать", - добавила она.
Кучеренко также поделилась профессиональными фотографиями, на которых она выглядит настоящей красоткой.
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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.
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Кто такой Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.
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