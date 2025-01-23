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"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

Элина Чигис
23 января 2025, 22:14
237
Камалия поделилась своей личной жизнью после развода.
Камалия
Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

  • Камалаия рассказала о разводе
  • Певица не может найти нового возлюбленного

Украинская известная певица Камалия, которая развелась с мужем еще в 2023 году, рассказала, что не может устроить свою личную жизнь.

В интервью для kp.ua певица отметила, что серьезных отношений после брака у нее еще не было.

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"Речь о том, как я могу уделить внимание еще и любимому, если у меня растут дети, они во мне нуждаются, очень ко мне привязаны, очень меня любят. Мы с Захуром не хотим рассказывать им о разводе, потому что для них это будет ударом. Я не могу выйти замуж, пойти где-то жить к мужчине… Когда дети уже будут самостоятельными, когда у них начнется своя жизнь, тогда можно об этом подумать", — рассказала Камалия.

Но певица заявила, что ее бывший муж Мохаммад Захур очень благородный человек и поэтому она всех мужчин сравнивает с ним.

"Захур – настолько благородный человек, какие бы минусы у него ни были, что всех мужчин я теперь сравниваю с ним. Что-то не то мужчина сделает, что-то не то скажет, как-то не так себя поведет – и я уже напрягаюсь. Поэтому я говорила о том, что боюсь выбрать не того, сделать неправильный выбор. Мы часто путаем любовь со страстью, влюбленностью. Очень сложно найти такого человека, который будет понимать тебя. Тем более, когда ты уже личность, сделала себе имя, у тебя все налажено, а какой-то мужчина будет тебе говорить – сядь дома, не летай к детям, не летай на гастроли… Поэтому быть влюбленной – это одно, а выбрать спутника - это уже сложный вопрос", – подытожила артистка.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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