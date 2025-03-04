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"Я просто застыла": Злата Огневич пережила домогательства

Анна Подгорная
4 марта 2025, 17:02
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Огневич раскрыла подробности неприятного эпизода своей жизни.
Злата Огневич
Злата Огневич стала жертвой домогательства - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Краткое содержание:

  • Злата Огневич призналась, что была жертвой домогательства
  • Звезда рассказала, что думает про эту ситуацию сегодня

Украинская певица Злата Огневич впервые поделилась своим болезненным опытом - десять лет назад она стала жертвой домогательств богатого и влиятельного мужчины. Признание артистка сделала в беседе с Люкс ФМ.

По словам Огневич, во время работы над одним из благотворительных проектов она обратилась за финансовой поддержкой к влиятельному бизнесмену. Обсуждение нюансов сотрудничества произошло в публичном месте, однако после деловых вопросов от мужчины последовали предложения интимного характера в адрес Златы.

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"Я искала деньги на помощь детскому дому. Это было где-то 10 лет назад. Я встретилась с очень одним влиятельным человеком и просила у него деньги на помощь этому детскому дому. В какой-то момент во время нашей встречи, которая проходила в людном месте, он положил руку мне на колено, начал гладить волосы и говорить: "Знаешь, у меня дома есть такая классная коллекция пластинок, давай с тобой поедем послушаем вместе". Тогда я не знала, что ему на это ответить. Я просто застыла на месте, у меня не было слов. Сейчас я бы такой шум подняла, я бы на него кричала, и сказала, что позову полицию", - говорит Злата Огневич.

Злата Огневич
Кто такая Злата Огневич / инфографика: Главред

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Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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