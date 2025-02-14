Захотела в РФ: сын Роднянского рассказал, почему развелся с женой-россиянкой

Бывший советник Зеленского Роднянский рассказал о личной жизни.

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Сын Роднянского развелся с женой-россиянкой / Коллаж Главред, фото скриншот, Антикор

Кратко:

Почему Родянский расстался с женой

Почему она решила жить в России

Сын известного украинского кинопродюсера Александра Роднянского назвал настоящую причину развода со своей женой-россиянкой, актрисой Яниной Студилиной.

Как рассказал Александр Роднянский-младший в интервью журналистке Алесе Бацман, отношения мужчины и его возлюбленной испортились еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Он также добавил, что его бывшая, впрочем, не поддерживала террористический режим Кремля.

"Мы расходились и раньше, наши отношения были не идеальными. Мы долгое время жили вместе в Кембридже, Принстоне, где родилась моя дочь, и это была семейная и стабильная жизнь. Потом жена захотела вернуться в Россию. У нее там были все главные проекты, связанные с кино. Я был против, это уже стало большой трещиной, потому что мне это казалось бессмысленным. На тот момент я для своей дочки выбил место в трех лучших школах Кембриджа, потому что был там профессором. Я получил там место. Мне казалось полным безумием ехать тогда в Россию. Если есть уникальная среда для детей. Но оказалось, что наши ценности отличались", – поделился сын режиссера.

По словам Роднянского, война расставила все точки над "и". "Это было последней каплей в процессе расставания. И когда все случилось и бывшая жена решила, что она остается в России, я отреагировал довольно эмоционально", - рассказал он.

"Базово, она не поддерживает режим. Просто там ее семья, ее жизнь", - добавил бывший советник Зеленского.

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Напомним, недавно украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский, живущий в США, выразил восхищение российским актером Юрием Борисовым, который стал первым россиянином, номинированным на Оскар-2025. Роднянский в соцсетях отметил, что эта номинация является "пощечиной российской пропаганде".

Также Александр Роднянский рассказал в интервью Юрию Дудю, что его сын находится в Киеве и работает советником президента Зеленского по экономическим вопросам. В то же время Александр-младший является членом совета директоров крупнейшего государственного банка и отвечает за его стратегию развития.

Как сообщал Главред, суд Москвы приговорил украинского режиссера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии за "военные фейки" из-за его антивоенных постов. Роднянский не согласился с приговором.

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