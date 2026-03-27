Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторить

Первая леди Украины появилась в элегантном образе.

Елена Зеленская - визит в США

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим и его супругой Лорой Буш в Далласе. Жена Владимира Зеленского выбрала для события наряд с модным цветовым сочетанием, который можно рассмотреть на снимках в Instagram.

Елена Зеленская часто выбирает на публичные мероприятия брючные костюмы, но они не наскучивают благодаря интересным деталям или необычным цветовым решениям. В этот раз стилисты первой леди решили использовать один из самых модных колорблоков весны 2026 — сочетание глубокого коричневого и нежно-голубого.

Елена Зеленская с Джорджем Бушем-младшим и Лорой Буш

Классический костюм первой леди состоял из пиджака прямого кроя с интересными лацканами и брюк палаццо. На контрасте с темным костюмом особенно свежо играла светло-голубая блуза классического кроя. Такое цветовое сочетание отлично подходит для делового стиля — оно не выглядит кричаще, но освежает образ и выделяет его среди обычных черно-белых нарядов.

Елена Зеленская - образ для визита в США

Зеленская также дополнила свой образ небольшими, но эффектными аксессуарами. Внимание сразу привлекла брошка-игла с тремя бусинами, которые были подобраны комплиментарно к цвету блузы. Это еще один удачный прием стилистов первой леди — чтобы образ выглядел свежо и ярко, необязательно использовать много цветов, достаточно разместить небольшие акценты уже присутствующего оттенка. Жена Владимира Зеленского также добавила к образу элегантные серьги с жемчугом и клатч в тон костюму.

Как повторить образ Елены Зеленской

Во время рабочего визита в Даллас Елена Зеленская встретилась с Джорджем Бушем-младшим и его супругой Лорой, выразив им благодарность за многолетнюю поддержку Украины. В ходе беседы первая леди подчеркнула критическую важность международной помощи и рассказала о тяжелых испытаниях, с которыми сталкиваются украинцы из-за ударов по инфраструктуре. Помимо официальной встречи, программа визита включала посещение Публичной библиотеки Далласа, а также местного Музея Холокоста и прав человека.

Ранее Главред сообщал, что Алексей Суханов объяснил, почему предпочитает не афишировать свой новый роман. В интервью он отметил, что нынешние отношения стали для него особенными, превзойдя по силе эмоций все, что было в его жизни за последние годы.

Также рэперша Alyona Alyona сообщила о рецидиве депрессии. В соцсетях артистка открыто обсудила побочные эффекты заболевания и приема лекарств, отметив, что снова столкнулась с проблемой лишнего веса. Звезда описала перемены, которые произошли в ее внешности за последнее время.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

