Евгений Петросян стал выглядеть так же нелепо, как и его супруга - большая поклонница нарядов, от которых хочется промыть глаза.

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Евгений Петросян сейчас - путинист напялил нелепый лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

Петросян объявил про запуск нового номера, в котором он угрожает читать рэп

Концертный костюм пропагандиста выглядит несмешно и отталкивающе

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей. При этом шутить юмористу становится все сложнее, так как он упорно из программы в программу переносит старые приемы и неуместную клоунаду, которая надоела зрителю еще в прошлом веке.

Тем не менее своим сомнительным талантом Петросян очень горд. В Instagram он заявил, что подготовил для своего шоу новые сценки, в частности нечто под названием "Продвинутый дед", где он планирует зачитать рэп.

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Очевидно, этого пропагандисту показалось не достаточно для устрашения потенциального зрителя, и к описанию нового номера он добавил и сценический костюм, в котором он планирует его представлять - парик с дредами, цветастая повязка на голову, рукава, которые имитируют татуировки, кофта, шорты, высокие носки с котиками и яркие ботинки.

Евгений Петросян сейчас - путинист напялил нелепый лук / instagram.com/petrosyanevgeny

Вероятно, сценический костюм для своего престарелого ненаглядного подбирала его супруга Татьяна Брухунова, которая заведует его карьерой. Сама она известна страстной тягой к люксовым вещам и ужасающим их сочетаниям, которое пытается выдать за оригинальный стиль.

Один из "модных" луков Татьяны Брухуновой - жены пропагандиста / instagram.com/bruhunova

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