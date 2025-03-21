Кратко:
- Петросян объявил про запуск нового номера, в котором он угрожает читать рэп
- Концертный костюм пропагандиста выглядит несмешно и отталкивающе
Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей. При этом шутить юмористу становится все сложнее, так как он упорно из программы в программу переносит старые приемы и неуместную клоунаду, которая надоела зрителю еще в прошлом веке.
Тем не менее своим сомнительным талантом Петросян очень горд. В Instagram он заявил, что подготовил для своего шоу новые сценки, в частности нечто под названием "Продвинутый дед", где он планирует зачитать рэп.
Очевидно, этого пропагандисту показалось не достаточно для устрашения потенциального зрителя, и к описанию нового номера он добавил и сценический костюм, в котором он планирует его представлять - парик с дредами, цветастая повязка на голову, рукава, которые имитируют татуировки, кофта, шорты, высокие носки с котиками и яркие ботинки.
Вероятно, сценический костюм для своего престарелого ненаглядного подбирала его супруга Татьяна Брухунова, которая заведует его карьерой. Сама она известна страстной тягой к люксовым вещам и ужасающим их сочетаниям, которое пытается выдать за оригинальный стиль.
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