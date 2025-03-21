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Жена одевала: путинист Петросян опозорился луком "продвинутого деда"

Анна Подгорная
21 марта 2025, 01:30
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Евгений Петросян стал выглядеть так же нелепо, как и его супруга - большая поклонница нарядов, от которых хочется промыть глаза.
Евгений Петросян
Евгений Петросян сейчас - путинист напялил нелепый лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

  • Петросян объявил про запуск нового номера, в котором он угрожает читать рэп
  • Концертный костюм пропагандиста выглядит несмешно и отталкивающе

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей. При этом шутить юмористу становится все сложнее, так как он упорно из программы в программу переносит старые приемы и неуместную клоунаду, которая надоела зрителю еще в прошлом веке.

Тем не менее своим сомнительным талантом Петросян очень горд. В Instagram он заявил, что подготовил для своего шоу новые сценки, в частности нечто под названием "Продвинутый дед", где он планирует зачитать рэп.

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Очевидно, этого пропагандисту показалось не достаточно для устрашения потенциального зрителя, и к описанию нового номера он добавил и сценический костюм, в котором он планирует его представлять - парик с дредами, цветастая повязка на голову, рукава, которые имитируют татуировки, кофта, шорты, высокие носки с котиками и яркие ботинки.

Евгений Петросян
Евгений Петросян сейчас - путинист напялил нелепый лук / instagram.com/petrosyanevgeny

Вероятно, сценический костюм для своего престарелого ненаглядного подбирала его супруга Татьяна Брухунова, которая заведует его карьерой. Сама она известна страстной тягой к люксовым вещам и ужасающим их сочетаниям, которое пытается выдать за оригинальный стиль.

Татьяна Брухунова
Один из "модных" луков Татьяны Брухуновой - жены пропагандиста / instagram.com/bruhunova

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Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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