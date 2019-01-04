Украинская модель и подруга Ди Каприо похвасталась фигурой в мини-бикини

Алина Байкова встретила Новый год на острове / https://www.instagram.com/alina_baikova/?utm_source=ig_embed

Украинская топ-модель Алина Байкова, которая живет в США,и общается со знаменитым актером Леонардо Ди Каприо, поделилась фото с новогоднего отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

30-летняя модель на своей странице в Instagram выложила снимки, на которых она позирует в разнообразных купальниках, занимаясь разными островными "активностями": отдыхала на яхте, рассекала по воде на скутере, загорала, а также устроила мини-фотосессию.

Ранее Алина Байкова оголилась на камеру: пикантное фото.