"Новый год пережили": Никитюк предстала в интригующей позе на диване

Леся Никитюк показала усталость от праздников / Фото: Instagram/Леся Никитюк

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала подписчиков своего блога фотографией, которую она представила, как постновогоднюю.

" Новый Год пережили, ждем Рождество", - написала знаменитость в Instagram.

На снимке запечатлена Никитюк, расположившаяся в томной позе на диване. Стиль одежды ведущая выбрала далеко не новогодний. Короткую джинсовую юбку и белую футболку дополняли босоножки на невысоком каблуке.

Комната, в которой вальяжно лежит Никитюк, скорее, напоминает холл отеля, нежели дом или квартиру. Однако подписчикам и поклонникам фото телеведущей пришлось по вкусу и большинство щедро одаривало знаменитость лайками и лестными комментариями.

"А где оливье и заливная рыбка?", "Леся, ты просто супер", "Вставай, там еще оливье осталось", "Леся забыла отдать золотую карточку", "Это Леся у Волочковой дома, пока балерина на Мальдивах", - в шутку и серьезно комментировали пост поклонники.

/ Фото: Instagram/Леся Никитюк

Напомним, 31 декабря Никитюк обнаружила свою машину изувеченной – неизвестный в левой задней двери автомобиля разбил стекло, которое рассыпалось на асфальт, и попало внутрь салона.