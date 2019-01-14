"Пишут, что Жанна жива": семья Фриске шокирована сообщениями СМИ

Семья Фриске обеспокоена тем, что пресса "воскресила" певицу / starhit.ru

Сестра скончавшейся в 2015 году от рака российской певицы Жанны Фриске рассказала, что некоторые российские СМ распространяют информацию, будто исполнительница жива.

Наталья в комментарии СтарХит заявила, что намерена подать в суд, если издание Vista News не принесет извинения за неправдивые статьи, будто Жанну Фриске видели живой уже после похорон.

"На многие статьи закрывала глаза. Но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива. Мама нечасто заглядывает в Интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей", - сказала Наталья.

Читайте такжеШепелев пожаловался на частые болезни их общего с Фриске сына: фотоСестра Фриске намерена открыть на Шри-Ланке ресторан, поэтому часто бывает на полуострове. СМИ якобы начали писать, что вместе с сестрой на популярном курорте живет и скрывающаяся от посторонних глаз Жанна.

"Последний бред, который выдумали эти ребята, – будто вместо меня на Шри-Ланке живет сестра! Чушь! Мы с мужем занимаемся на островах раскруткой семейного бизнеса. До сих пор не оправились после смерти Жанны, а эти нелюди лишь бередят рану. Если они не угомонятся, будут отвечать по букве закона", - сказала возмущенная женщина.

Наталья заявила, что планирует встретиться с лживыми СМИ и в суде, где продемонстрирует оригинал свидетельства о смерти Жанны Фриске.

Напомним, известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев, который ранее был женат на певице Жанне Фриске, впервые после смерти жены от онкологии публично завел новые отношения.