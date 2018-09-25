"Никому никогда не показывал": отец Жанны Фриске обнародовал уникальные фото певицы

В выпуске программы "Выход в люди" отец Жанны Фриске Владимир рассказал о том, как собирались деньги на лечение певицы, что он оставит в наследство внуку – и заодно продемонстрировал редкие семейные фотографии, которые никому никогда не показывал.

На снимках Жанна запечатлена вместе со своей младшей сестрой Натальей, которая очень помогала ей во время болезни, до последнего поддерживала сестру. Выхаживая Жанну во время лечебного курса в Штатах, Наташа потеряла собственного ребенка, рассказывает Владимир Фриске.

"Фотографии есть, где я говорю: "Это Жанна или Наташа?" Жена мне: "Ты что, совсем уже?" Я говорю: "Ну я точно не могу понять, кто это, Жанна или Наташа", – прокомментировал некоторые фото отец девочек.

Он также затронул тему о наследстве его внука Платона, с которым, по его словам, его семье не дает видится отец ребенка Дмитрий Шепелев. Владимир Фриске заверил, что и квартира Жанны, и ее дом уже отписаны на ее сына.

Напомним, сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске 7 апреля этого года исполнилось 5 лет. Шепелев пожаловался на частые болезни сына.

Платон родился в апреле 2013 года, в том же году у Жанны диагностировали рак мозга. В июне 2015 года артистка ушла из жизни. После смерти Жанны Шепелев растит сына один. Родственники певицы продолжают конфликтовать с телеведущим из-за Платона. Родители Жанны утверждают, что Шепелев препятствует их общению с ребенком.