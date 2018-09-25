"Никому никогда не показывал": отец Жанны Фриске обнародовал уникальные фото певицы

25 сентября 2018, 08:01

На снимках Жанна запечатлена вместе со своей младшей сестрой Натальей.

  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Жанна Фриске с сестрой Наташей Скриншот с видео
  • Сестра Жанны Фриске с родителями Скриншот с видео

В выпуске программы "Выход в люди" отец Жанны Фриске Владимир рассказал о том, как собирались деньги на лечение певицы, что он оставит в наследство внуку – и заодно продемонстрировал редкие семейные фотографии, которые никому никогда не показывал.

На снимках Жанна запечатлена вместе со своей младшей сестрой Натальей, которая очень помогала ей во время болезни, до последнего поддерживала сестру. Выхаживая Жанну во время лечебного курса в Штатах, Наташа потеряла собственного ребенка, рассказывает Владимир Фриске.

"Фотографии есть, где я говорю: "Это Жанна или Наташа?" Жена мне: "Ты что, совсем уже?" Я говорю: "Ну я точно не могу понять, кто это, Жанна или Наташа", – прокомментировал некоторые фото отец девочек.

Он также затронул тему о наследстве его внука Платона, с которым, по его словам, его семье не дает видится отец ребенка Дмитрий Шепелев. Владимир Фриске заверил, что и квартира Жанны, и ее дом уже отписаны на ее сына.

Напомним, сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске 7 апреля этого года исполнилось 5 лет. Шепелев пожаловался на частые болезни сына.

Платон родился в апреле 2013 года, в том же году у Жанны диагностировали рак мозга. В июне 2015 года артистка ушла из жизни. После смерти Жанны Шепелев растит сына один. Родственники певицы продолжают конфликтовать с телеведущим из-за Платона. Родители Жанны утверждают, что Шепелев препятствует их общению с ребенком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Жанна Фриске
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:58
"По цитате прям Кличко переплюнула": Волочкова заинтриговала поклонников намеком на воссоединение с мужем
08:40
"Потеплеет, будет солнечно": cиноптики спрогнозировали улучшение погоды в Киеве Видео
08:20
СМИ узнали, почему в Украине рекордно подорожал лук Видео
08:16
Как украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы" мнение
08:01
"Никому никогда не показывал": отец Жанны Фриске обнародовал уникальные фото певицы Фото Видео
08:00
НБУ снизил курс гривны: евро снова перевалил за психологическую отметку Видео
07:40
В захваченном Крыму произошла кровавая авария Видео
07:38
Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник
07:20
Пуля в теле: врач рассказал о состоянии раненого активиста Михайлика Видео
07:13
"Великолепные мячики": экс- Nikita взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры
06:58
Олигархи Путина медленно "захватывают" Украину мнение
06:37
Названы новые цены на алкоголь в Украине
06:16
"Тоже ребра удаляла?": одесская Барби показала свою мать, и нарвалась на волну критики Фото
05:54
Возникает желание "послать". Эксперт рассказал, почему Украина не меняется
05:29
В Англии тучные супруги развалили дом во время занятия сексом
05:03
Стриптиз и "минет" ради посвящения в студенты: за тюменских первокурсников взялись следователи Видео
04:40
Путинский имидж защитника величия России меркнет - Нина Хрущева
04:06
Все через задницу. В Индии начальник до смерти надул подчиненного: опубликовано видео 18+ Видео
03:37
Показал порно и развратил. На Сумщине "взяли" 41-летнего педагога, совращавшего ученицу
03:05
78-летний Аль Пачино закрутил роман с молодой актрисой-еврейкой
02:24
"Все вывезли, вырезали, цены космические". Журналисты рассказали, как живет оккупированный Углегорск Фото
02:01
Сексуальная Кроуфорд украсила обложку модного глянца: опубликованы фото Фото
01:40
В октябре вырастут цены на газ: кто будет платить больше
01:20
"А крепостное право точно отменили?" Седокова возмущена из-за лишения короны Мисс Украина-2018 Видео
00:49
Волкер назвал Россию ответственной за катастрофу MH-17
00:18
В Карпатах выпал первый снег: опубликовано фото Видео
24 сентября, понедельник
23:47
Итоги 2018 года от ФИФА: назван лучший тренер, футболист, гол и сборная
23:35
"Голосуем, б**дь, за Единую Россию": в Сеть попало видео "предвыборной агитации" в российской армии Видео
23:18
Onuka в новом клипе напомнила об экологической катастрофе в Украине: опубликовано видео Видео
22:56
Террористы на Донбассе применяют новейшее оружие Видео
22:40
В Кремле сделали важное заявление по статусу Донбасса
22:33
Волкер завил о доказательствах присутствия российских военных на Донбассе
22:00
В Раде требуют перенести переговоры из Минска из-за подыгрывания Кремлю
21:55
В Михайлика стреляли, потому что он хотел стать мэром Одессы - друг активиста
21:36
Советник Трампа обвинил Иран в крушении российского Ил-20 над Сирией Видео
21:18
Генштаб ВСУ утвердил план создания военно-морской базы в Азовском море Видео
21:09
Сенцов стал почетным гражданином Парижа Видео
21:05
Мячи и груди. Британские спортсмены-студенты снялись в эротическом календаре Фото
20:47
39 человек с двойным гражданством попались в Закарпатье
20:35
Защитник сборной Хорватии сознался, почему проигнорировал рукопожатие с Путиным
20:07
Голые и обнаженные. В Сеть "залили" снимки, посвященные жизни нудистов Фото
20:05
В Украине на базе Hyundai начали выпускать кареты скорой помощи
19:53
Волкер назвал страны, которые готовы направить миротворцев в Украину
19:50
"Кривляния просто тошнотворны". Настю Каменских раскритиковали за плагиат новой песни Видео
19:28
Жена Турчинова в "Гомодиктатуре-2" рассказала о ЛГБТ-заговоре Сороса и Рокфеллера
19:14
Стала известна реакция США на будущую поставку Сирии российских С-300
19:04
Никакого Сервера, Космоса, Януковича. В Раде предложили запретить украинцам называть детей необычными именами
18:48
Беглые "чиновники ДНР" Тимофеев-Ташкент и Трапезников пытались попасть на прием к президенту РФ
18:37
"Псевдопатриоты тоже бесят": Звезда "95 квартала" вступился за русский язык среди украинцев
18:20
Россиянин, которого по обвинению в шпионаже арестовали норвежцы, оказался сотрудником Совфеда РФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять