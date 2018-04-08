Шепелев пожаловался на частые болезни их общего с Фриске сына: фото

Сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, 7 апреля исполнилось 5 лет.

"Моему сыну скоро 5. Теперь каждый раз, планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой Лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?!", - поделился Шепелев накануне дня рождения сына с подписчиками Instagram.

Телеведущий, который самостоятельно растит маленького сына, редко показывает его лицо в соцсети и в прессе, однако часто делиться эмоциями в связи с хлопотами и переживаниями в непростом процессе воспитания Платона.

"Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье, не важно, в Лего Лэнде или с чашкой малинового чая от кашля", - пишет Шепелев.

Напомним, Платон родился в апреле 2013 года, в том же году у Жанны диагностировали рак мозга. В июне 2015 года артистка ушла из жизни. После смерти Жанны Шепелев растит сына один. Родственники певицы продолжают конфликтовать с телеведущим из-за Платона. Родители Жанны утверждают, что Шепелев препятствует их общению с ребенком.