Муж Фриске решил жить вместе с новой возлюбленной

Шепелев снова влюблен / Фото: Instagram/Дмитрий Шепелев

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев, который ранее был женат на певице Жанне Фриске, впервые после смерти жены от онкологии публично завел новые отношения.

Как сообщает Экспресс-газета, избранницей 35-летнего Шепелева стала дизайнер Екатерина Тулупова. Недавно пара приняла решение жить вместе.

"Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса", - отмечают журналисты издания.

В окружении звездной пары рассказали, что Дмитрий Шепелев и 35-летняя Тулупова много времени проводят вместе и ходят на выставки со своими детьми — 5-летним сыном Шепелева Платоном от отношений с Жанной Фриске и дочкой дизайнера Ладой.

/ Фото: Instagram/Екатерина Тулупова

Дизайнер и телеведуший вместе уже около года, они неоднократно ездили вместе отдыхать и познакомили своих детей друг с другом. О новом романе Дмитрия стало известно в конце августа 2018-го.

Напомним, ранее у Дмитрия Шепелева были отношения с певицей Жанной Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. В настоящее время телеведущий воспитывает общего с исполнительницей сына Платона.