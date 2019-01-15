Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом

Лобода удивила фанатов внешним видом / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода удивила сеть своим внешним видом.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала селфи, на котором она позирует в черном топе, лосинах и завязанной рубашке на талии. Образ артистка дополнила черной шляпой, и решила не наносить макияж.

"Светик устала", - подписала фото певица, сопроводив хештегом "репа" (репетиция).

Фанаты удивились внешнему виду артистки, и обеспокоились ее изнеможенным выражением лица.

"Где тут красота? Страх-то какой", "Какая-то уставшая, отдыхайте побольше", "Какая худюсенькая! Надо срочно "накушать" бедра и попку", "Уставшая, но как всегда потрясающая", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео.