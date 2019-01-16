Новый сезон "Орла и решки" заинтригует провокациями о красотах мегаполисов

"Орел и Решка" придумали для зрителей новую форму и содержание / instagram.com/_agentgirl_

В Украине 3 февраля начнется трансляция нового сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка", которая будет называться "Мегаполисы".

"Этот сезон обещает быть очень насыщенным яркими приключениями, ведь в нем мы будем искать не достопримечательности, а места, где можно отлично потусить и бросить вызов самому себе", - цитирует телеканал Интер ведущего, режиссера и соавтора "Орла и решки" Евгения Синельникова.

Очередной сезон покажут зрителям абсолютно новые ведущие, но их имена пока не озвучены. Креативные путешественники оправятся в Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие большие города. А первая программа будет посвящена мультикультурному китайскому городу Макао.

Отмечается, что формат программы несколько изменится, появятся новинки. Ведущие будут снимать себя на экшн-камеры, поэтому выпуски будут напоминать тревел-блоги.

"Самый "сок" нового сезона – это провокации. Ведущие проекта будут лезть в самую гущу событий, примерять на себя новые образы и проверять все на собственном опыте", – отметил режиссер тревел-шоу "Орел и решка. Мегаполисы" Сергей Симанчук,

Авторы уверяют, что сезон "Мегаполисы" готовится удивлять поклонников "Орла и решки" и интересных путешествий.

Как ранее сообщалось, российскую версию тревел-шоу "Орел и Решка" сезон "Перезагрузка" решили закрыть. Ведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев в финальном эпизоде программы обьявили о завершении проекта.