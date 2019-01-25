"Была простая, а стала как все": Лесю Никитюк упрекнули за пафосные фото с дорогостоящего отдыха

Лесю Никитюк упрекнули за роскошный отдых на Мальдивах / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк активно делится фото с отдыха на Мальдивах - ее пригласили оценить удобства трех новых отелей.

На фото, которое Никитюк выложила на своей странице в Instagram, она позирует на фоне воды за богато заставленным разнообразными яствами столом, счастливо улыбаясь.

"Завтрак на Мальдивах", - подписала снимок ведущая.

Однако, поклонники, не скрывая зависти, возмутились такому роскошному отдыху, упрекнув Никитюк в том, что она "стала как все" из-за хвастовства дорогостоящим пребыванием на островах, и в ней стало "много пафоса".

"Эхх, была такая классная простая девчонка, а стала как все", "Леся, не забывай! Что у многих на хлеб и молоко не всегда хватает! Тормози!", "Леся переборщила, большинство людей такой жизни и во сне не увидят, а ты… перестанешь быть народной любимицей, подумай!", "Ешь ананасы, рябчиков жуй!", "Просто много пафоса стало!", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк покорила сеть фото в мини-бикини.