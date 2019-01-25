Автор хита "Белые розы" лечится от тяжкого недуга и живет в нищете

Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов / https://dni.ru

Поэт и композитор Сергей Кузнецов, участник коллектива "Ласковый май", борется с тяжелым недугом – цирроз печени.

55-летний автор многочисленных хитов легендарной группы "Ласковый май", в том числе и всем известного трека "Белые розы", также не получает денег за авторство песен.

"Ну, немножко, Сережа получает. Но там копейки, конечно", - передает "Комсомольская правда".

Заработал на песнях Кузнецова 32 миллиона долларов продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

Напомним, Кузнецов был участником "Ласкового мая" с 1986 по 1989 годы, ушел из коллектива о причине внутренних разногласий с коллегами и основали новую группу "Мама". Но и у менеджеров группы были претензии к поэту, главная - любовь Кузнецова к выпивке.

Известно, что на данный момент Сергей ведет тихую жизнь и редко дает интервью журналистам.

Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал о том, кто виновен в смерти Евгения Осина.