"Спаивала и отравила": продюсер "Ласкового мая" рассказал о том, кто виновен в смерти Евгения Осина

Евгений Осин / Instagram

Представители российского шоу-бизнеса продолжают комментировать смерть популярного в 90-х исполнителя Евгения Осина.

Такое сообщение опубликовал портал "СтарХит". По слова одиозного продюсера коллектива "Ласковый май" Андрея Разина (именно выступил своеобразным душеприказчиком Осина и занимался его похоронами) в смерти певца виновна певица Наталья Штурм.№Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и отравила непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу", — заявил продюсер Разин.

Напомним, Евгений Осин скончался на минувшей неделе в Москве. Позднее в СМИ появилась информация о причине его смерти.