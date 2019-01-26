"Больно помятый": Максим Галкин спросонья записал видео

Максим Галкин похвастался видеороликом, записанным спросонья / Скриншот видео с instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий, муж певицы Аллы Пугачевой — Максим Галкин, спросонья записал видео, на котором показал погоду за окном своего дома.

Ведущий в халате пытался заснять бушевавшую метель, а потом поделился роликом в Instagram.

"Это я еще это — не проснулся. В быту я намного симпатичнее. Я вам просто хочу показать, какая погода на улице. Посмотрите, что творится… Короче, метель…", — отметил ведущий.

Ролик за 4 часа собрал более 820 тысяч просмотров, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ой, чего-то помятый... больно", — отметила rybina2280. "Красавец!!!" — считает eleonoraedu. "Граф Галкин общается с народом", — пошутил dmitri_lepeshin.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.