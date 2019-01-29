"Классные титьки": Ирина Шейк покорила сеть глубоким декольте

Шейк похвасталась глубоким декольте / irinashayk/instagram

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэди Купера, 33-летняя Ирина Шейк покорила поклонников фото в шелковом пеньюаре.

На опубликованном в сети Instagram фото Шейк запечатлена с двумя щенками на руках и в наряде с глубоким декольте, которое акцентирует внимание на ее пышной груди.

Поклонники восхитились пикантным образом модели, оставив ей десятки комплиментов.

"До чего ж красива", "Ууу классные титьки", "Какая милая", "Какие сладкие!", "Безумно красивая", "Наша русская красавица", "Какие красивые глаза… Не отвести взгляд!", - писали юзеры.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для журнала.