"Врачи предупреждали": у Юлии Савичевой из-за концертов случился выкидыш

Юлия Савичева призаналсь, что потеряла ребенка / https://www.instagram.com/yuliasavicheva/

Российская певица Юлия Савичева рассказала о трагедии, которая произошла в семье артистки.

31-летняя знаменитость в программе "Душевный разговор с Жасмин" призналась, что 6 лет назад она забеременела, но из-за сильной нагрузки и частых концертов у нее случился выкидыш.

"Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали", – вспомнила знаменитость.

Смотрите признание артистки с 31.11:

Напомним, в 2017 году Савичева родила дочь супругу Александру Аршинову.

Ранее СМИ сообщили, что Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок.