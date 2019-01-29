"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост

Песня рассказывает историю про влюбленных, которых соединил Крымский мост.
Российская певица Машани (Мария Якушева), которая спела про рубль и Путина, выпустила новый трек.
На своем YouTube-канале певица из Новосибирска выпустила анимационный клип на песню "Крымский мост".
В песне рассказывается история влюбленных, которые оказались по разные стороны берега, но Крымский мост соединил их.
"После долгой разлуки я протягиваю руки и касаюсь тебя. Как хочу я тебя крепко обнять и больше не отпускать… И подниму бокал за главный тост, и выпью залпом до конца. Пусть этот прочный Крымский мост соединяет наши сердца", - говорится в тексте песни.
Пользователи видеохостинга не поняли, к чему певица приплела Крымский мост, и раскритиковали трек.
"И че это за восраждение Надюхи Бабкиной? Клип бредовый, текст высосан из пальца младенца! За старания плюсик, а так посредственная ерунда для бабулек", - считает JesseJaneNSK.
"А при чем тут Крымский мост?", - недоумевает Гена Подгорный.
"А зачем вообще такие песни?", - интересуется пользователь под ником Видеоточка.
Ранее с Крымским мостом случилось очередное ЧП.