"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост

Специально для песни был создан анимационный клип

Российская певица Машани (Мария Якушева), которая спела про рубль и Путина, выпустила новый трек.

На своем YouTube-канале певица из Новосибирска выпустила анимационный клип на песню "Крымский мост".

В песне рассказывается история влюбленных, которые оказались по разные стороны берега, но Крымский мост соединил их.

"После долгой разлуки я протягиваю руки и касаюсь тебя. Как хочу я тебя крепко обнять и больше не отпускать… И подниму бокал за главный тост, и выпью залпом до конца. Пусть этот прочный Крымский мост соединяет наши сердца", - говорится в тексте песни.

Пользователи видеохостинга не поняли, к чему певица приплела Крымский мост, и раскритиковали трек.

"И че это за восраждение Надюхи Бабкиной? Клип бредовый, текст высосан из пальца младенца! За старания плюсик, а так посредственная ерунда для бабулек﻿", - считает JesseJaneNSK.

"А при чем тут Крымский мост?﻿", - недоумевает Гена Подгорный.

"А зачем вообще такие песни?﻿", - интересуется пользователь под ником Видеоточка.

Ранее с Крымским мостом случилось очередное ЧП.