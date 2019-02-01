С новой стрижкой в необычном образе: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии

Фанаты были удивлены новому образу модели.
Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэди Купера, 33-летняя Ирина Шейк снялась в новой стильной фотосессии для журнала Numero.
Автором съемки стал знаменитый немецкий фотограф, 74-летний Питер Линдберг.
Звезда позировала на черно-белых фото в необычном образе: с короткой стрижкой и без макияжа. На снимках Шейк выглядит сосредоточенной и задумчивой.
Также поклонники знаменитости увидят ее в длинном платье с пикантным вырезом в зоне декольте.
Ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для журнала.