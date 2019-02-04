"Старуха с внуком": Пугачева и Галкин шокировали сеть совместным фото

Галкин и Пугачева позировали вместе на фото / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист шоумен Максим Галкин опубликовал в Сети новое фото, на котором он позирует с супругой − легендарной певицей Аллой Пугачевой.

Снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Пара обнимается и с улыбкой смотрит на камеру. Пугачева одета в черное платье с белым воротником, с укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

"Всем желаем хорошего настроения!", - написал юморист.

Мнения подписчиков насчет фото разделились: одни считают, что рядом с Галкиным Пугачева заметно помолодела, другие же обратили внимание на то, что пара выглядит скорее как "бабушка и внучек".

"Отличный фотошоп!", "Алла такая классная стала, как будто ей 30 лет. Вот рядом с Кристиной поставь – как две подруги будто", "Бедный Галкин! Нужно изображать любовь к бабушке", "Алле снова 35! Ну вы, Максим, волшебник!", "Хороши бабушка и внучек", "Старуха с внуком", - писали юзеры.

Галкин и Пугачева показали совместное фото / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Ранее Алла Пугачева прокомментировала смерть Децла.