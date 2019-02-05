В полупрозрачном платье с кристаллами: Елена Кравец покрасовалась в дерзком образе

Елена Кравец удивила сеть откровенным нарядом / Фото: Квартал 95

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым нарядом.

Звезда поделилась на своей странице в Instagram в сториз снимком, на котором она примерила полупрозрачное платье с кристаллами Swarovski украинского бренда Gasanova.

Однако, не все поклонники оценили образ, отметив, что "гламурная рыбацкая сетка" не идет актрисе.

"Она прекрасна без этой гламурной рыбацкой сетки", "Необычайно красиво", "Супер! Наконец-то новое амплуа", "Если честно, то на себя не похожа. Лена нежная, красивая и не вульгарная, а это полная противоположность. Лена, оставайся такой, какая ты есть", "Не очень... Что-то пошло не так", - писали юзеры.

Елена Кравец дивила фанатов смелым платьем / https://www.instagram.com/lennykravets/

Ранее Елена Кравец из "Квартал 95" похвасталась подарком сыну.