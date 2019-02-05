"На батюшку похож": Олег Винник обновил образ, опубликовано фото

Певец похвастался новой фотографией и поставил вопрос фанатам.
Известный украинский певец Олег Винник обновил образ — отрастил бороду и начал напоминать брутального сердцееда.
Исполнитель завел растительность на лице и похвастался снимком, на котором запечатлен с бородой, в Instagram.
Также Винник поинтересовался у поклонников, бриться ему или не бриться.
"Зорі — прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?" — спросил певец.
Снимок артиста в обновленном образе по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Побриться..., потому что на батюшку похож!" — поделилась мнением nazarchuk.liubov.
"Олег, Вам очень идет борода. Не бриться", — считает pavlichevakaterina. "Нет, не бриться. Так гораздо сексуальнее и главное — очень мужественно", — написала shougruppabes.
Ранее стало известно, что Олег Винник показал журналистам дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своими родными — сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.