"На батюшку похож": Олег Винник обновил образ, опубликовано фото

Олег Винник показал снимок в обновленном образе / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник обновил образ — отрастил бороду и начал напоминать брутального сердцееда.

Исполнитель завел растительность на лице и похвастался снимком, на котором запечатлен с бородой, в Instagram.

Также Винник поинтересовался у поклонников, бриться ему или не бриться.

"Зорі — прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?" — спросил певец.

Снимок артиста в обновленном образе по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Побриться..., потому что на батюшку похож!" — поделилась мнением nazarchuk.liubov.

"Олег, Вам очень идет борода. Не бриться", — считает pavlichevakaterina. "Нет, не бриться. Так гораздо сексуальнее и главное — очень мужественно", — написала shougruppabes.

Олег Винник показал снимок в обновленном образе / instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее стало известно, что Олег Винник показал журналистам дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своими родными — сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.