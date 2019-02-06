"Очень заразная": Леся Никитюк показала детское фото

Леся Никитюк показала свой архивный снимок / instagram.com/lesia_nikituk

Известная телеведущая, призер пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой запечатлена в возрасте около года.

Артистка поделилась архивным снимком в Instagram, за час он собрал свыше 30 тысяч лайков.

Ведущая сообщила, что ее фотографировали тогда, когда она болела ветрянкой (ветряная оспа, очень заразное острое инфекционное заболевание).

"Я и ветрянка. 1988 год (Никитюк родилась 19 октября 1987-го — Ред.)… ветрянка, еще не знает, что у нее фото со звездой", — подписала снимок телеведущая.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ты вообще не изменилась)", — считает kkatya81. "Фу, зачем такое выставлять?" — поинтересовался _tyoma_voronin_. "Такая пухленькая… хорошенькая)", — отметила tuzianina.

Ранее стало известно, что Леся Никитюк отдыхала на Мальдивах. Ведущая писала, что ее как блогера с многомиллионной аудиторией пригласили оценить комфорт трех новых отелей.