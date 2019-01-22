Леся Никитюк в ярком купальнике призналась, во сколько ей обходится отдых на Мальдивах

Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая ранее покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу, призналась, как она оплатила за дорогостоящий отдых на Мальдивах.

На фото в Instagram Никитюк покрасовалась в слитном розовом купальнике с кружевным декором и кружевной накидке на фоне воды. По словам Леся, ее как блогера с много миллионной аудиторией пригласили оценить комфорт трех новых отелей на Мальдивах.

"3й день на Мальдивах очишуительный. Самый популярный вопрос в комментариях - а сколько стоит?Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд. Хотя, все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после Кьяры Ферраньи пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня", - рассказала ведущая.

Поклонники расхвалили и пляжный наряд Никитюк, и ее стройные формы.

"Стройняшка ", "Потрясающая выглядишь!", "Сексуальная", "Леся, не дразнись", - писали юзеры.

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