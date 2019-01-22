Леся Никитюк в ярком купальнике призналась, во сколько ей обходится отдых на Мальдивах

Ведущая подсчитала, что со среднестатистической зарплатой украинец сможет пробыть на островах всего 16 минут.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая ранее покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу, призналась, как она оплатила за дорогостоящий отдых на Мальдивах.
На фото в Instagram Никитюк покрасовалась в слитном розовом купальнике с кружевным декором и кружевной накидке на фоне воды. По словам Леся, ее как блогера с много миллионной аудиторией пригласили оценить комфорт трех новых отелей на Мальдивах.
"3й день на Мальдивах очишуительный. Самый популярный вопрос в комментариях - а сколько стоит?Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд. Хотя, все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после Кьяры Ферраньи пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня", - рассказала ведущая.
Поклонники расхвалили и пляжный наряд Никитюк, и ее стройные формы.
"Стройняшка ", "Потрясающая выглядишь!", "Сексуальная", "Леся, не дразнись", - писали юзеры.
3-й Райський день на Мальдівах! Насолоджуюсь кольорами... і смаженим тунцем)? Найпопулярніше запитання в коментарях .. -А скільки коштує задоволення, відпочивати на Мальдівах? - середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансфера???Так що дівчата, краще трясти кавалерів? Ну а мене українського блогера, другу в світі після @chiaraferragni запросили відвідати 3 найкращі і найновіші готелі на Мальдівах!зараз я в @carpediemresortsmaldives Так що дивіться сторіс, лайкайте ці райські куточки і пишіть запитання в коментарях! My look of the day @irinaadinaofficial ?❤️ 3й день на Мальдивах очишуительный?самый популярный вопрос в комментариях -А сколько стоит??? Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд?Хотя все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после @chiaraferragni пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня???#Carpediembeachresort #socialbynature #likemindedtravellers #quospa #changeyourstatusquo #seizethedaymaldives @resortlife_travel, #resortlifetravel
Ранее Леся Никитюк поразила поклонников откровенным фото.